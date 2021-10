Juve Stabia-Bari cambia orario e la tifoseria biancorossa protesta su Fb

La variazione dello stesso sta creando non poco malcontento nella tifoseria biancorossa che chiede alla SSC Bari di alzare la voce dinanzi ai vertici della Lega organizzatrice la Serie C, anche in seguito all'anticipo che opporrà il Galletto al Catanzaro. Quest'ultimo incontro è stato programmato per l'inconsueto orario delle ore 14 di sabato 30 ottobre 2021.

Cambia l'orario di Juve Stabia-Bari. La gara, valida per la tredicesima giornata del Girone C della Serie C 2021-2022, inizialmente programmata per le ore 17.30 di sabato 6 novembre 2021 al Romeo Menti di Castellamare di Stabia, è stata anticipata alle ore 14.30 dello stesso giorno. E' quanto ufficializzato dalla Lega Pro che, nel comunicato di giovedì 28 ottobre 2021, ha motivato il cambio dell'orario di inizio per accordi intercorsi fra le 2 società.