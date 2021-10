Donno (M5S): "Risultato di oggi di buon auspicio per il futuro"

BARI - "Dei risultati di questa tornata elettorale possiamo dirci sommariamente soddisfatti. Nonostante il neo avviato percorso di ricostruzione del Movimento, al quale deve seguire un nuovo iter di radicamento sul territorio, consideriamo il risultato di oggi di buon auspicio per il futuro. Abbiamo dimostrato che laddove è stato possibile costruire una collaborazione, ragionata per tempo, i risultati sono stati soddisfacenti". Così in una nota il deputato M5S e facilitatore regionale





"Anche lì dove abbiamo dimostrato capacità e credibilità amministrando - prosegue Donno -, abbiamo ottenuto un risultato in nostro favore che ci vedrà adesso impegnati al secondo turno. È il caso di Ginosa e Noicattaro, dove siamo primi e andiamo al ballottaggio.A San Nicandro Garganico, Grottaglie e Gallipoli abbiamo vinto al primo turno con la nostra coalizione, a Massafra ci classifichiamo al terzo posto e valuteremo l'apertura di un dialogo in vista del ballottaggio, a Taurisano vince il sindaco da noi sostenuto ed eleggiamo i candidati del M5s, così come a Collepasso. Insomma i dati incoraggianti ci sono e ci confermano che siamo sulla strada giusta. Abbiamo diversi eletti in opposizione, come a Cavallino, a Monteparano e attendiamo i dati definitivi degli altri comuni.È chiaro che non in tutti i comuni il risultato portato a casa ci soddisfa, anzi, ma noi faremo tesoro anche di questo amaro in bocca, come è nostra consuetudine. Il percorso di ricostruzione avviato dal Movimento 5 Stelle, sotto la guida di Giuseppe Conte, muove adesso i suoi primi passi. È il momento della semina.Ora serve una struttura solida sui territori, partire con i forum tematici e con la scuola di formazione. Aprirsi alla società civile e alle migliori menti, per poterci radicare con efficacia su ogni territorio.Pensare di spiccare il volo sin da subito sarebbe da ingenui. La strada, però, è segnata. E la percorreremo - conclude Donno - con convinzione, partendo dalle vittorie portate a casa e dalle sconfitte incassate".