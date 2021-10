QM San Paolo - 10 artisti 10 murales: domenica 24 ottobre la festa di quartiere che inaugura il museo a cielo aperto

Sono stati coinvolti artisti del panorama locale, nazionale e internazionale nell’esecuzione di dieci opere murali sulle facciate di edifici di proprietà di Arca Puglia Centrale, con l’obiettivo di trasformare il quartiere San Paolo in museo a cielo aperto.



Seguirà alle ore 17:15 la visita guidata alle opere murali con i curatori artistici del progetto Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, in collaborazione con la Delegazione FAI Bari. Prenotazione obbligatoria presso i Punti FAI ‘Gioielleria Horus’ in Via Dante 5 o Centro Natura Erboristeria di Giuseppe Lafortezza in Via Arcidiacono Giovanni, 14.

BARI - Domenica 24 ottobre, alle ore 16:30, in via Saverio Altamura, sarà presentato il progetto QM-Quartiere Museo San Paolo - Bari, nato dalla condivisione dell’intenzione del Comune di Bari e della fondazione Mecenate 90 no profit, di avviare un percorso di rigenerazione del più grande quartiere di Bari attraverso l'utilizzo della street art urbana.Parteciperanno il sindaco di Bari Antonio Decaro, l'assessore regionale alla cultura Massimo Bray, la consigliera delegata al Comune di Bari Micaela Paparella.