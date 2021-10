Secondo appuntamento con "Ballando con le Stelle" su Rai1

ROMA - L’attore Vincenzo Salemme sarà il protagonista dello spazio “Ballerino per una notte”, accompagnato in pista da Ornella Boccafoschi, che tornerà per l’occasione a “Ballando con le Stelle”, in onda sabato 23 ottobre alle 20.35 su Rai1. Salemme, nel corso di poche ore dovrà imparare i passi di una coreografia studiata per lui, da eseguire poi in diretta. La sua performance verrà valutata dalla giuria e il voto diventerà un “bonus” da attribuire a una delle coppie in gara.

Per proseguire nel cammino, inoltre, si sfideranno le coppie: Andrea Iannone - Lucrezia Lando; Al Bano - Oxana Lebedew; Arisa - Vito Coppola; Alvise Rigo - Tove Villfor; Bianca Gascoigne - Simone Di Pasquale; Fabio Galante - Giada Lini; Federico Lauri - Anastasia Kuzmina; Memo Remigi - Maria Ermachkova; Mietta - Maykel Fonts; Morgan - Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno - Samuel Peron; Valeria Fabrizi - Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini - Sara Di Vaira. Ognuna potrebbe essere eliminata al termine della puntata, ma con la possibilità di rientrare in gara, a distanza di qualche settimana.

Maestra di cerimonie la conduttrice Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, che anche in questo sabato guiderà personaggi e pubblico alla scoperta del magico mondo del ballo di coppia, tra sfide emozionanti, prove a sorpresa, ospiti celebri, una giuria attenta a ogni dettaglio e una scenografia con effetti illuminotecnici 3D. Le coppie nelle loro performance saranno accompagnate dal ritmo della Big Band guidata da Paolo Belli, che come sempre farà da colonna sonora per l’intera serata. Non mancheranno a bordo pista i commenti di Roberta Bruzzone, la criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle personalità dei nuovi concorrenti. Al suo fianco Alberto Matano e Alessandra Mussolini, new entry di questa edizione. Molte saranno le prove da affrontare: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche balli a sorpresa sottoponendosi alla temutissima valutazione della giuria, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. Al loro giudizio farà da contraltare anche quest’anno una “giurata del popolo”, con Rossella Erra, che avrà la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle, premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando sui profili ufficiali di Ballando con le stelle. Info: www.ballandoconlestelle.rai.it.