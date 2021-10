In sette giornate il Lecce ha perso solo una volta, 3-0 a Cremona nella prima giornata. La squadra di Marco Baroni ha realizzato 12 reti e ne ha subite 7. Ottimo momento per i giallorossi pugliesi, prima della sosta della Serie B di Sabato 9 e Domenica 10 Ottobre per gli impegni delle Nazionali. Nell’ ottava giornata di andata il Lecce giocherà sabato 16 Ottobre alle 14 ad Ascoli.

- Dopo sette giornate in Serie B il Lecce è terzo in classifica con 14 punti insieme al Brescia. Nelle ultime quattro giornate i salentini hanno ottenuto quattro vittorie, 3-2 in casa con l’ Alessandria 3-0 a Crotone 2-1 a Cittadella e 3-0 al “Via del Mare” con il Monza. Gli attaccanti Massimo Coda e Francesco Di Mariano hanno realizzato entrambi 4 gol.