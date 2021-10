Serie A: la Salernitana esonera Fabrizio Castori

- Fabrizio Castori non è più l'allenatore della Salernitana. L'interruzione del rapporto professionale con il club campano è stata ufficializzata dalla rispettiva dirigenza, all'indomani del 2-1 subìto in casa dello Spezia, e che ha riconsegnato agli amaranto l'ultimo posto nella classifica della Serie A 2021-2022. Dopo Eusebio Di Francesco per l'Hellas Verona e Leonardo Semplici per il Cagliari, Fabrizio Castori è il terzo allenatore esonerato nel corso di questo campionato.