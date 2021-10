Serie A: Juventus -Roma 1-0, decide Kean

(via Juventus fb)

TORINO - Arriva la quarta vittoria consecutiva per la Juventus di Max Allegri, che ancora una volta li ottiene in una battaglia senza esclusione di colpi. Non è bella, ma cinica la Signora che amministra il vantaggio ottenuto grazie al gol di Kean nel primo tempo e soffre nel finale la maggiore verve degli avversari. Nuovo piccolo passo in classifica di Allegri, ora i bianconeri quinti in classifica con Lazio ed Atalanta si presenteranno al "Derby d'Italia" a -3 dai campioni d'Italia.