Sportello d'ascolto nell’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari: il garante dei minori tra i presentatori del servizio

BARI - Alle ore 10, nell’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari, il garante regionale dei diritti del minore Ludovico Abbaticchio parteciperà alla presentazione a tutta la comunità scolastica dell'istituto e alla città di Bari il team psico-pedagogico e lo sportello di ascolto a sostegno di alunni e famiglie.L’anno scolastico 2021-2022 appena avviato si pone come occasione di una urgente ripartenza, dopo mesi di fermo e di ostacoli che hanno inciso nell’attuale tessuto sociale gravi complessità e tortuosità.Noto nella città di Bari per la sua quasi secolare missione formativa e animato dall’osservazione del territorio e dalla sua peculiare attenzione all’essere umano, l’Istituto Preziosissimo Sangue, desidera ripartire con progetti formativi e socio-educativi adeguati al momento. Il servizio di natura psico-pedagogica mira a fornire un contributo concreto ed efficace al raggiungimento del benessere di allievi e famiglie nonché dei soggetti educanti, dunque gli insegnanti stessi.Destinatari del servizio sono infatti alunni e studenti dai 3 ai 13 anni, le loro famiglie e le comunità educative coinvolte. Il progetto vede la stretta collaborazione di figure professionali competenti, con incarichi specifici nell’osservazione-ascolto durante le ore di docenza e nel supporto ai vari ambiti: bambini/adolescenti, famiglie, insegnanti.All'incontro - che sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook dell’Istituto - interverranno al fianco della direzione IPS, il garante Abbaticchio, l'assessora Paola Romano del Comune di Bari e padre Luigi Gaetani CISM scuole paritarie cattoliche Puglia.