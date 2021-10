Vinitaly Special Edition, il Primitivo di Manduria protagonista dell’evento di Verona

VERONA - Il mondo del vino riparte dalla capitale italiana del settore, Verona, con Vinitaly Special Edition, in programma dal 17 al 19 ottobre. E ci sarà anche la principale dop della Puglia, il Primitivo di Manduria grazie al suo Consorzio di Tutela (Padiglione 4, stand 7- area F2).Quarantuno etichette per 41 aziende potranno essere degustate a rotazione ogni giorno dagli operatori del settore internazionaliLe imprese presenti insieme al Consorzio Tutela si apprestano così a far conoscere ai visitatori e ai compratori le loro produzioni, abbinando la degustazione nei calici con prodotti tipiciIl Primitivo di Manduria, denominazione italiana forte di circa 5mila ettari di vigneti tra Taranto e Brindisi, si presenta dunque al Vinitaly come una delle più esportate e amate dop italiane all’estero.Agricola Erario, L’Unico Riserva 2016Antica Masseria Jorche, Primitivo di Manduria Riserva 2017Antico Palmento Garofano, Chiodi di Garofano 2016Apollonio Vini, Mani del Sud 2018Bramato, Supremus 2019Cantina San Donaci, Primius 2019Cantine Bosco, Gladio 2018Cantine Due Palme, San Gaetano Riserva 2018Cantine Lizzano, Manonera 2017Cantine Pliniana, Re Noire 2017Cantine San Marzano, Sessantanni 2017Cantolio, Tema Riserva 2016Erminio Campa, Li Cameli 2019Latentia Winery, 90 Ceppi 2020Le Vigne di Sammarco, Archè Vintage, 2016Leone De Castris, Villa Santera 2019Losito e Guarini, Selezione Luigi Guarini 2019Madonna delle Grazie, Primitivo di Manduria 2020Masca del Tacco, Piano Chiuso Riserva 2017Masseria Altemura, Altemura 2018Masseria Borgo dei Trulli, Primitivo di Manduria 2019Masseria Capoforte, Primitivo di Manduria 2019Masseria Cuturi, Montediavoli 2017Mottura Vini del Salento, Le Pitre 2019Paolo Leo, Passo del Cardinale 2020Poderi Angelini, Poderi Angelini in Terra di Manduria 2017Produttori di Manduria, Elegia Riserva 2017San Giorgio Vini nobili del Salento, Imperio LXXIV 2019Tenuta Giustini, Acinorè 2019Tenuta Zicari, Patruale 2017Tenute Casinovi, Primitivo di Manduria 2018Tenute Eméra di Claudio Quarta Vignaiolo; Anima di Primitivo 2018Terracalò, 816 2020Tormaresca, Carrubo 2017Trullo di Pezza, Li Curti Bio 2018Varvaglione, Papale Oro 2017Vespa Vignaioli per Passione, Raccontami 2018Vigneti Reale, Gloria 2019Vinicola Cicella, Pepe Nero 2019Vinicola Mediterranea, Empirio 2019Vinicola Savese, Tradizione del Nonno 2017