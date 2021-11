Basket, Champions League: l'Happy Casa Brindisi vince 82-73 in casa col Darussafaka

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata del Girone G della Champions League di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 82-73 in casa con i turchi del Darussafaka. Primo quarto, Mc Cullough 13-12 per i turchi. Olaseni, 15-14. Josh Perkins, Brindisi prevale 22-16. Secondo quarto, Adrian 31-29 per i pugliesi. Mc Cullough, 39-38 Darussafaka. I turchi si impongono 43-41. Terzo quarto, Boothe tiene in corsa il Darussafaka però 46-45 per i pugliesi. Josh Perkins, 50-47. Adrian, 59-49. Zanelli, Brindisi trionfa 61-51.

Quarto quarto, ancora Zanelli 66-61 Happy Casa. Gaspardo, 71-63. Josh Perkins, 78-71. L’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 82-73 tutta la partita. Successo importante per la squadra di Frank Vitucci. Migliori marcatori, nei pugliesi Josh Perkins 16 punti e Adrian 15. Nei turchi del Darussafaka Mc Cullough 22 punti e Boothe 16. Nella quinta giornata di Champions League l’ Happy Casa brindisi giocherà Mercoledì 15 Dicembre alle 18 fuori casa con i rumeni del Cluj Napoca.