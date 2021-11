Basket, il Trento vince 78-72 in casa col Brescia

( Pixabay )

FRANCESCO LOIACONO - Nella settima giornata di andata di A/1 di basket maschile il Trento prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi vince 78-72 in casa col Brescia. Primo quarto, Williams 10-8 Trento. Mitrou Long tiene in gara i lombardi, ma 14-11 Trento. Della Valle, Brescia prevale 17-16. Secondo quarto, Reynolds 22-20 Trento. Flaccadori, 26-24. Della Valle, 31-30 Brescia. Questo quarto termina in parità, 33-33. Terzo quarto, Caroline 37-35 Trento. Williams, 42-41. Reynolds, 47-42. Flaccadori, 51-46.

Bradford, Trento trionfa 55-50. Quarto quarto, Flaccadori 64-59 per il Trento. Della Valle tiene in partita il Brescia, però 70-69 per i trentini. Bradford, 76-69. Williams, il Trento vince questo quarto e 78-72 tutta la partita. Migliori marcatori, nel Trento Reynolds 19 punti e Flaccadori 15. Nel Brescia Mitrou Long 21 punti e Della Valle 13. Nell’ottava giornata di andata il Trento giocherà Sabato 13 Novembre alle 20 a Brindisi.