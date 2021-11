Basket, il Varese perde 96-78 a Treviso

FRANCESCO LOIACONO - Nella sesta giornata di andata di A/1 di basket maschile il Varese prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi perde 96- 78 a Treviso. Primo quarto, Gentile 12-5 per i lombardi. De Nicolao, 20-15. Beane, 28-24. Sorokas, Varese prevale 30-24. Secondo quarto, Jones 37-26 per i lombardi. Gentile, 43-37. Dimsa impatta per Treviso, questo quarto termina 44-44. Terzo quarto, Bortolani 50-46 per i veneti. Beane tiene in gara Varese, però 59-54 Treviso. Russell, Treviso trionfa 71-59.

Quarto quarto, Casarin 74-63 per i veneti. Sokolowski, 79-71. Akele, 85-71. Sims, 92-76. Russell, Treviso vince questo quarto e 96-78 tutta la partita. Successo meritato per i veneti. Migliori marcatori, nel Treviso Russell 21 punti e Akele 19. Nei lombardi Beane 20 punti e Gentile 17. Nella settima giornata di andata il Varese giocherà Domenica 7 Novembre alle 19 in casa con l’ Happy Casa Brindisi.