Basket, la Virtus Bologna vince 103-74 a Brescia

(via Virtus Segafredo Bologna)









Terzo quarto, Teodosic 59-45 per gli emiliani. Di nuovo Teodosic con una tripla, 65-54. Cordinier, 69-59. Mannion, 73-61. Alibegovic, Bologna trionfa 77-67. Quarto quarto, Alibegovic 84-70 per gli emiliani. Jaiteh, 91-70. Alibegovic, la Virtus Bologna vince questo quarto e 103-74 tutta la partita. Migliori marcatori, negli emiliani Weems 22 punti e Teodosic 15. Nel Brescia Mitrou Long 16 punti e Petrucelli 10. Nella nona giornata di andata la Virtus Bologna giocherà Domenica 21 Novembre alle 20 in casa con l’ Happy Casa Brindisi.

Nell’ottava giornata di andata di A/1 di basket maschile la Virtus Bologna prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi vince 103-74 a Brescia. Primo quarto, Weems 6-3 per gli emiliani. Gabriel impatta per i lombardi, 17-17. Teodosic, 22-20 Virtus. Mannion, 30-20. Bologna prevale 32-21. Secondo quarto, Alibegovic 33-21 per gli emiliani. Ancora Alibegovic, 39-26. Petrucelli tiene in gara il Brescia, però 44-34 Virtus. Pajola, 52-38. Weems, Bologna si impone di nuovo 56-45.