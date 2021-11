Basket, l'Happy Casa Brindisi ha vinto sei partite

(via Happy Casa Brindisi fb)



La squadra di Frank Vitucci è seconda come punti segnati, 85,3 e assist, 19,9 a gara. Un rendimento eccellente. L’italo-londinese Scott Ulaneo si è infortunato al polso. La squadra è molto competitiva. L’ Happy Casa Brindisi può migliorare notevolmente a iniziare dalla partita di Domenica 5 Dicembre alle 17 in casa con l’Armani Milano.

Bilancio positivo per l’ Happy Casa Brindisi dopo nove giornate del campionato di A/1 basket maschile. Il torneo ha riposato ieri per gli impegni dell’ Italia per le qualificazioni ai Mondiali. I pugliesi sono terzi con 12 punti insieme al Trento. Hanno vinto 6 partite. Hanno perso le ultime due gare, in casa col Trento e in trasferta con la Virtus Bologna. L’americano Nick Perkins è stato in nove giornate disputate il miglior realizzatore di A/1 con 18,4 punti di media a partita.