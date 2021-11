Calcio femminile, Serie A: la Juventus vince in trasferta con la Sampdoria

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ottava giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Juventus vince 1-0 in trasferta con la Sampdoria ed è prima in classifica con 24 punti. Resta in corsa per lo scudetto il Sassuolo, secondo a 21 punti. Le emiliane superano 4-2 in casa il Pomigliano. In zona Champions il Milan, terzo con 19 punti. Le rossonere prevalgono 1-0 al “Vismara” con l’Empoli. L’ Inter si impone 3-2 a Firenze.

La Roma travolge 5-1 in trasferta il Verona. In coda il Napoli trionfa 4-3 a Formello con la Lazio. Nella nona giornata di andata la Juve sfida domani a Vinovo la Lazio. Il Napoli affronta in casa il Sassuolo. La Roma gioca a Trigoria con la Fiorentina. Domenica 14 Novembre il Milan cerca punti importanti a Pomigliano. L’Empoli deve rilanciarsi in Toscana con la Sampdoria. L’ Inter ospita il Verona per avere una continuità di risultati.