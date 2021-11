Ensi, l'icona del freestyle torna con il nuovo ep ''Domani''

MILANO - È disponibile da venerdì 12 novembre “DOMANI” (Juicy Music/Believe), il nuovo ep di ENSI. Il progetto, prodotto interamente da Crookers, si compone di 6 tracce ed è impreziosito dai featuring con Silent Bob, Nex Cassel, Louis Dee e Nerone.

“DOMANI” rappresenta la tappa intermedia di un concept artistico più ampio e fa parte di una vera e propria trilogia iniziata lo scorso anno con “OGGI”. Un progetto che riassume ed esalta la discografia passata, presente e futura dell’artista e che si concluderà con il terzo capitolo nei prossimi mesi.

ENSI, in forma smagliante dal punto di vista tecnico, piazza le fondamenta dell’ep sull’attitudine al microfono e sulla trasversalità dei concetti. In sei brani, musicalmente radicati ma molto differenti fra loro, mostra le numerose sfaccettature della sua penna come in poche altre occasioni.

L’ep si apre con “Neanche Dio”, un brano di critica sociale in cui si butta un occhio al futuro, grazie a uno sguardo critico del presente. Il beat, arricchito dalla voce ipnotica della talentuosa cantante R’n’B LaHasna fa da accompagnamento a un testo in cui si sottolineano gli aspetti negativi della società attuale, come l’inquinamento, le armi di distruzione di massa e il denaro, per il quale molti sono disposti a tutto.

Segue “Mai”, il brano con cui ENSI ha regalato un’anticipazione del progetto. Con il prezioso featuring di Silent Bob, l’artista rimarca con sonorità cupe ed evocative l’importanza di rimanere sé stessi e di dare il giusto valore agli affetti, sia nella vita privata che in quella lavorativa, distaccandosi da chi, per fama e per soldi, scende a compromessi e non guarda più in faccia a nessuno.

Il terzo brano è “Benzo”, un esercizio di stile che rappresenta un marchio di fabbrica nella produzione musicale di ENSI. È un pezzo drum-less, dal sapore unico, accompagnato dal sax che evoca le atmosfere dei bar francesi di altri tempi.

La traccia successiva è “Bad Boys” feat. Nex Cassel, Louis Dee e Nerone. Qui i quattro artisti giocano sulla figura del “ragazzaccio” che, nell’immaginario comune, contraddistingue i rapper. È infatti un brano fortemente street, con sonorità hip hop e versi serrati che rimandano ai classici del genere.

Il quinto brano è “Runnin/Ça va sans dire”, in cui, come in “Benzo”, l’artista si cimenta a incastrare il rap come pochi altri, cimentandosi in sonorità hip hop fatte di drum e violini, dimostrando di essere (ancora) in continua e costante crescita.

L’ep si chiude con “Baby”, un brano intimo, con la sonorità e il ritmo che catapultano l’ascoltatore in una dimensione privata, quella in cui si dichiara il proprio amore in un modo che farebbe invidia a un monologo di stand-up comedy.

La produzione di “DOMANI” è affidato al producer italiano di fama internazionale Crookers, che ha curato, oltre le produzioni, anche la direzione artistica dell’ep cucendo le sei tracce su misura per il rapper. Il dualismo ENSI-Crookers ha dato vita a un progetto di culto, sia in termini di scelte, di spaccatura nel panorama, che per il sound, vario, radicato e mai banale.

Anche “DOMANI” è pubblicato per la factory Juicy Music ed è distribuito da Believe, con cui ENSI persegue il cambio di rotta dell’indipendenza già intrapreso lo scorso anno con “OGGI”. Un’indipendenza 2.0 che costituisce parte importante di un percorso musicale perfettamente coerente, unico e riconoscibile, con cui il rapper, figura altamente credibile e trasversale, è sempre riuscito a distinguersi pur mantenendo una forte identità musicale e con cui è stato consacrato come una delle icone dell’hip hop italiano.

L’artista, icona del freestyle e punto di riferimento dell’hip hop italiano, presenterà dal vivo il nuovo progetto esibendosi live martedì 08 febbraio presso i Magazzini Generali di Milano, giovedì 10 febbraio all’Hiroshima Mon Amour di Torino e sabato 12 febbraio al C.S.O. Pedro di Padova. ENSI tornerà quindi finalmente nel suo habitat naturale, il palco, e darà vita a performance esplosive e incendiarie, quelle con cui è entrato di diritto nella storia del rap.

Da sempre artista eclettico e trasversale, ENSI ha anche pubblicato “Santuario 2105”, una graphic novel ispirata alla trilogia di ep e ambientata in un futuro distopico alla Mad Max. Il fumetto, disponibile da giovedì 04 novembre nelle librerie e in tutti gli store online, è distribuito sotto la casa editrice Becco Giallo ed è stato realizzato con la collaborazione dello sceneggiatore Alex Crippa e il disegnatore Prenzy.