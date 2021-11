Calcio, Serie B: nel Lecce Coda capocannoniere con 8 gol

(Official Lecce calcio)

FRANCESCO LOIACONO - In Serie B dopo 12 giornate e prima della sosta di Sabato 13 e Domenica 14 Novembre il Lecce è secondo in classifica con 23 punti. L’attaccante dei salentini Massimo Coda è il capocannoniere del campionato con 8 reti. Determinante come assist e concretezza il trequartista brasiliano Gabriel Strefezza. Ha realizzato 5 gol per la prima volta nella sua carriera in 12 partite. Importante il contributo dell’altro attaccante Francesco Di Mariano. Per lui 4 reti.

La squadra di Marco Baroni ha vinto 6 gare, 4 al “Via del Mare” e 2 in trasferta. Cinque i pareggi, due in casa e tre fuori casa. Solo una sconfitta, 3-0 a Cremona nella prima giornata di andata. Ventuno i gol realizzati, 14 al “Via del Mare” e 7 in trasferta. Dieci i gol subiti, 4 in casa e 6 fuori casa. Numeri molto positivi per il Lecce. I giallorossi pugliesi hanno buone possibilità di continuare dopo la sosta la corsa verso la promozione diretta in Serie A.