Covid, GIMBE: aumentano nuovi casi e ricoveri. Crollano i nuovi vaccinati e le terze dosi non decollano

BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 3-9 novembre, un ulteriore aumento della circolazione virale: i nuovi casi settimanali passano da 28.841 a 41.091, crescono i ricoveri in area medica (+444) e in terapia intensiva (+36). Lo rende noto la fondazione indipendente.Campagna vaccinale: per la quarta settimana consecutiva al palo le forniture di vaccini. Le somministrazioni giornaliere scendono a 170 mila e i nuovi vaccinati crollano a quota 108 mila. Terza dose, Regioni in ordine sparso e varie criticità per un’adeguata programmazione: non disponibili il piano forniture dei vaccini, un aggiornamento continuo della platea vaccinale e il dettaglio delle categorie dei vaccinati con dose booster.