Confindustria: il sottosegretario alla Salute Costa visita la Farmalabor di Canosa di Puglia

BARI - Il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa domani 12 novembre alle ore 11.00 sarà in visita presso l’azienda farmaceutica Farmalabor di Canosa di Puglia presso Piano San Giovanni n.47, che di recente è stata autorizzata dall’AIFA, unico caso in Italia, alla produzione e ripartizione dell’estratto di Cannabis al 15 % THC ad uso terapeutico. Ad accogliere il sottosegretario ci sarà Sergio Fontana, presidente di Farmalabor e presidente di Confindustria Bari BAT.A seguire, in serata, il sottosegretario incontrerà (in un incontro a porte chiuse) i rappresentanti di multinazionali e pmi del settore sanitario dell’area metropolitana di Bari e della provincia di Barletta-Andria-Trani.