Dimissioni Lopalco, FdI chiede convocazione urgente di Consiglio regionale monotematico

"Per questo, nelle prossime ore - prosegue la nota -, Fratelli d’Italia depositerà una richiesta di convocazione urgente di un Consiglio regionale monotematico sul tema. La questione, come è facile intuire, non può essere relegata a qualche ‘si dice’ o peggio ‘non detto’. Alla vigilia della possibile quarta ondata e con una Sanità pugliese che risente fortemente dell’agire del presidente Emiliano, che si muove fra opportunismo e ricerca consenso, la discussione collegiale diventa una garanzia per tutta la Puglia”, conclude la nota.

BARI - “La vicenda delle date o minacciate dimissioni dell’assessore alla Sanità, Lopalco, merita chiarezza nell’interesse della salute di tutti i pugliesi". Così in una nota il Gruppo regionale di Fratelli d’Italia.