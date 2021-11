Industria Felix premia la Puglia che riparte e compete: 15 imprese al top

Lombardia (22)



Bergamo (4): CACCIAMATTA S.R.L., CATELLANI & SMITH S.R.L., DESPE S.P.A., SANDRINI METALLI S.P.A.



Brescia (2): PORTAMB S.R.L., R.M.B. S.P.A.



Como (2): AEREA S.P.A., COMO ACQUA S.R.L.



Cremona (1): ENERCOM S.R.L.



Milano (10): BRACCHI S.R.L., EUROVETROCAP S.P.A., FRACHT ITALIA S.R.L., FRAMIS ITALIA S.P.A., GRAFICHE PIZZI S.R.L., ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L., NITROLCHIMICA S.P.A., TECHEDGE S.P.A., TRENORD S.R.L., WIIT S.P.A.



Monza e Brianza (1): IMPORT FOR ME S.R.L.



Pavia (2): SEA VISION S.R.L., VAR S.R.L.



Marche (3)



Ancona (1): NUMANABLU S.P.A.



Ascoli Piceno (1): CIIP S.P.A.



Fermo (1): S.T.E.A.T. (Società Trasporti Ete Aso Tenna) PUBBLICI TRASPORTI S.P.A.



Molise (1)



Isernia (1): ICM S.P.A.



Piemonte (9)



Asti (2): AR S.R.L., G.A.I.A. Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.P.A.



Cuneo (3): CASA DI CURA PRIVATA CITTA' DI BRA S.P.A., NUTKAO S.R.L., TECNOEDIL S.P.A.



Novara (2): ITAL ARGILLE S.R.L., PROCOS S.P.A.



Torino (1): B. ENERGY S.P.A.



Vercelli (1): C.G.T. S.P.A.



Puglia (15)



Bari (6): ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A. (RETEGAS BARI), DICIOLLA S.R.L., INCENTIVE PROMOMEDIA S.R.L., OROPAN S.P.A., SOFT LINE S.P.A.



Brindisi (1): VINICOLA MEDITERRANEA S.R.L.



Foggia (2): ECODAUNIA S.R.L., SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA APULIA



Lecce (4): ANTICA AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA DEI CONTI LEONE DE CASTRIS S.R.L., DEGHI S.P.A., LEO SHOES S.R.L., N & C S.R.L.



Taranto (2): ECOLOGICA S.P.A., PROGEVA S.R.L.



Sardegna (3)



Cagliari (2): COSIR S.R.L., SHIFT S.P.A.



Sassari (1): VERDE VITA S.R.L.



Sicilia (8)



Agrigento (1): TRAINA S.R.L.



Catania (3): BRUNO S.P.A., ETNALAND S.R.L., REM RADIOTERAPIA S.R.L.



Palermo (3): GRIMALDI EUROMED S.P.A., I.S.M.E.T.T. S.R.L., MARIA ELEONORA HOSPITAL S.R.L.



Siracusa (1): IREM S.P.A.



Toscana (7)



Arezzo (1): L.E.M. S.R.L



Firenze (3): BERINGER BLASS ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA (CASTELLO DI GABBIANO), ENEGAN S.P.A., PUBLIACQUA S.P.A.



Livorno (2): A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., SCAPIGLIATO S.R.L.



Siena (1): SIDERURGICA FIORENTINA S.P.A.



Trentino-Alto Adige (4)



Bolzano (2): EISACKWERK S.R.L., INFRANET S.P.A.



Trento (2): CANTINA TOBLINO S.C.A., UNIFARM S.P.A.



Umbria (4)



Perugia (3): MANINI PREFABBRICATI S.P.A., OFFICINE MECCANICHE AERONAUTICHE S.P.A., UMBRAGROUP S.P.A.



Terni (1): PAOLINI S.P.A.



Veneto (17)



Padova (7): GOTTARDO S.P.A., INTERPORTO PADOVA S.P.A., KERING EYEWEAR S.P.A., RESIDENCE S.R.L., SERIPLANET S.R.L., SISET S.P.A., UNOX S.P.A.



Treviso (2): MONTELVINI S.R.L., ROTAS ITALIA S.R.L.



Venezia (3): MARINA DI VENEZIA S.P.A., SANTA MARGHERITA S.P.A., VEGA CARBURANTI S.P.A.



Vicenza (5): CITY GREEN LIGHT S.R.L., IL CEPPO S.R.L., MEDIO CHIAMPO S.P.A., SALVAGNINI ITALIA S.P.A., SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.

BARI - Industria Felix premia la Puglia che riparte e compete: sono 15 le imprese al top. Le aziende premiate sono 6 di Bari, 1 di Brindisi, 2 di Foggia, 4 di Lecce e 2 di Taranto. C’è un’Italia che riparte e compete, con imprese performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente secondo Cerved e talvolta anche sostenibili. Sono 160 le società di capitali con sede legale in Italia che si sono distinte tramite i risultati di bilancio e che saranno premiate giovedì 25 novembre a Roma all’Università Luiss Guido Carli nell’Aula Magna Mario Arcelli. Tra queste primeggiano le aziende presenti con la sede legale in regioni come Lombardia e Campania con 22 premiate a testa, seguite da Lazio e Veneto. Queste imprese sono state scelte tra i settori strategici, insignite dell’Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix - L’Italia che compete, che è un riconoscimento assegnato sulla base di criteri oggettivi e che tiene conto di un incontrovertibile algoritmo di competitività, del Cerved Group Score Impact (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa) e in alcuni casi del bilancio/report di sostenibilità o della Dichiarazione non finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.La seconda edizione nazionale di Industria Felix, la prima in presenza ma trentasettesima manifestazione nel complesso, sarà aperta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Assuntela Messina e vedrà la partecipazione tra gli altri del vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi, del presidente del Copasir Adolfo Urso e di altri ospiti di alto profilo. L’evento è organizzato dal trimestrale di economia diretto da Michele Montemurro Industria Felix Magazine (che venerdì 26 novembre uscirà in edicola in tutta Italia in supplemento a Il Sole 24 Ore), in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con i patrocini di Confindustria e Simest, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale di Regione Puglia, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Sustainable Development, Egea Commerciale.Abruzzo (5)Chieti (3): F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN MARTINO - S.P.A., CANTINA TOLLO S.C.A., CEIT S.P.A.Pescara (1): PESCARA ENERGIA S.P.A.Teramo (1): GRAZIANO RICAMI S.P.A.Campania (22)Avellino (3): ACCA SOFTWARE S.P.A., I.P.S. S.R.L., TORELLO TRASPORTI S.R.L.Napoli (9): BELLEVUE S.P.A., CIAO PEOPLE S.R.L., DIELLE S.R.L., ESSETI FARMACEUTICI S.R.L., MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A., OPTIMA ITALIA S.P.A., RUSSO HOTELS S.R.L., SO.RE.SA. S.P.A., TERMINAL NAPOLI S.P.A.Salerno (10): ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.P.A., AVINO S.R.L., CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A., EXTREMEBIT S.R.L., G.AL.POS. S.R.L., SAN GIORGIO S.P.A., SANTA CATERINA S.P.A., SHOPNOW S.R.L., TRANS ITALIA S.R.L., VILLA CIMBRONE S.R.L.Emilia-Romagna (13)Bologna (3): ARGECO S.P.A., CER MEDICAL S.R.L., VRM S.P.A.Ferrara (1): VISIRUN S.P.A. (VERIZON CONNECT ITALIA S.P.A.)Forlì Cesena (1): NEW TIME S.P.A.Modena (1): CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.P.A.Piacenza (2): DALMINE LOGISTIC SOLUTIONS S.R.L., RAJAPACK S.R.L.Ravenna (1): ORION ENGINEERED CARBONS S.R.L.Reggio Emilia (3): SBE VARVIT S.P.A., SMALTICERAM UNICER S.P.A., ZAPI S.P.A.Rimini (1): SANTA MONICA S.P.A.Friuli Venezia Giulia (4)Pordenone (2): AMBIENTE SERVIZI S.P.A., ECO SINERGIE S.C.A.R.L.Trieste (1): EDIZIONI EL S.R.L.Udine (1): M.E.P. S.P.A.Lazio (20)Frosinone (2): ALPINE S.R.L. (TIMESPORT24), INTERMODALTRASPORTI S.R.L.Latina (2): ACQUALATINA S.P.A., HAUPT PHARMA LATINA S.R.L.Roma (16): ACQUE ALBULE S.P.A., C.S.I. COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA S.P.A. (FINDUS), CLINICA VALLE GIULIA CASA DI CURA S.P.A., ECOGEST S.P.A., GRUPPO BUFFETTI S.P.A., I.B.N. SAVIO S.R.L. (ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE), IERVOLINO ENTERTAINMENT S.P.A. (IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT S.P.A.), LANCIO ENTERTAINMENT S.P.A., PEDEVILLA S.P.A., PHENOFARM S.R.L., ALCEF GROUP S.P.A., SAVIO INDUSTRIAL S.R.L., SE.GI. S.P.A., ULTRAGAS C.M. S.P.A., VILLA MARGHERITA S.P.A., ZOETIS ITALIA S.R.L.Liguria (3)Genova (2): DOCKS LANTERNA S.P.A., SILOMAR S.P.A.La Spezia (1): CAMPO DEL VESCOVO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.