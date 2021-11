Tragedia a Cura Vetralla, in provincia di Viterbo, dove un bambino di 10 anni è stato accoltellato al collo dal padre, un polacco di 44 anni, che si sarebbe introdotto nell'appartamento, nonostante il divieto di avvicinamento, in Via Luzi, quando l'ormai ex moglie non c'era. A fare la tragica scoperta è stata la donna che ha trovato in un'altra stanza l'assassino che è stato trasportato in ospedale in codice rosso.