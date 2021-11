No green pass in piazza, tensioni a Trieste e Milano

Alcuni manifestanti stanno portando in spalla una bara di cartone avvolta in una bandiera dell'Italia con dei garofani sopra per celebrare "il funerale della libertà", altri indossano invece dei gilet gialli. Spintonato anche un giornalista di Fanpage.

Momenti di tensione alle manifestazioni dei No green pass a Milano e Trieste. Un gruppo di circa 200 manifestanti intorno alle 18 ha tentato di raggiungere piazza Unità d'Italia da piazza della Borsa a Trieste, spingendo le transenne in avanti nel tentativo di far arretrare lo schieramento delle forze dell'ordine. Queste, però, hanno reagito respingendo i manifestanti e agitando anche i manganelli.Ottomila persone, secondo la questura, si sono concentrate in piazza Libertà per il sit-in contro l'obbligatorietà del Green pass, organizzata dal Coordinamento NoGreenpass cittadino.Scene di tensione anche a Milano, dove il corteo No Green pass ha deviato dal percorso previsto. Arrivati a metà di corso di Porta Romana, invece di girare a sinistra in via Lamarmora i manifestanti hanno imboccato corso di Porta Vigentina, percorrendo quindi una strada non prevista dalla Questura. Il corteo si sta dirigendo verso la Darsena, bloccando completamente il traffico.