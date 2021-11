Reddito di cittadinanza, Tateo (Lega): "Va rivisto, percettore a Bari spacciava droga"

ROMA - "Ennesimo delinquente percettore del Rdc. Questa volta è accaduto a Bari dove un 28enne che usufruiva da tempo del sussidio è stato arrestato in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Fatti che non fanno che sottolineare ciò che la Lega sostiene da tempo: il sostegno va rivisto per aiutare solo chi non può lavorare e cerca davvero un'occupazione, i disabili e chi li assiste". Lo dichiara la deputata pugliese della Lega