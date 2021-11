Tennis, ATP Finals: vincono Djokovic e Rublev

(via Atp Tour fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo incontro della seconda giornata delle ATP Finals di tennis a Torino il serbo Novak Djokovic vince 7-6 6-2 col norvegese Casper Ruud. Il serbo è molto bravo col servizio. Il norvegese commette quattro doppi falli. Djokovic è infallibile con il lungo linea. Ruud cerca di mettere in difficoltà il serbo con i passanti incrociati ma non basta per superare il serbo numero uno al Mondo. Djokovic è efficace con gli smash e i pallonetti. Nel secondo incontro Il russo Andrey Rublev supera 6-4 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas.