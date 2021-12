Polignano, 15enne accoltellato da rivale in amore

Da qui la vendetta a Polignano, dove il ragazzo, seduto su una panchina, è stato accoltellato. L'epilogo della vicenda si è avuto con l'arresto del giovane su ordinanza del Tribunale dei minori.



Un 15enne di Polignano, in provincia di Bari, è stato accoltellato all'altezza dello sterno da un coetaneo di Monopoli, non d'accordo per la relazione che la vittima aveva con una ragazzina della propria cittadina. L'accoltellamento sarebbe conseguenza di una ferita al volto che il giovane avrebbe provocato all'aggressore monopolitano, durante l'ennesimo pestaggio.