5 motivi per (ri)organizzare le vacanze in Puglia nel 2022

Faraglioni, scogliere, calette naturali, spiagge sabbiose e mare trasparente..Lo sappiamo bene, la "nostra" Puglia è una delle regioni più belle d'Italia, e una delle più invitanti quando si parla di vacanze estive. Che ci siate già stati o che siate autoctoni, un punto è certo: in Puglia c'è sempre qualcosa da scoprire, ed i paesaggi naturali che custodisce la regione non stancano proprio mai. Organizzare le vacanze in Puglia significa immergersi in una cultura millenaria, fatta di musiche, balli, tradizioni autentiche e gastronomia. Ecco perché oggi condividiamo con voi 5 buoni motivi per cui vale la pena (ri)organizzare le vacanze in Puglia la prossima estate.Ormai è risaputo: il mare è l'elemento che infonde estrema calma e relax. Se poi lo si mette insieme ad alcuni dei paesaggi più incredibili d'Italia, giornate soleggiate ed ottima gastronomia, il gioco è bello che fatto. Se però volete partire in estate, premettiamo che le spiagge pugliesi tendono ad essere piuttosto affollate, così come le cittadine. Per ovviare allo stress da folle e traffico, valutare il noleggio di un catamarano in Puglia puo' essere una soluzione, in modo da potervi spostare da una spiaggia all'altra in totale libertà, evitare le folle ed avere sempre il posto in prima fila sui paesaggi della regione.Anche se quasi interamente affacciata sul mare, la Puglia garantisce vacanze bilanciate tra città, mare e natura. Del ritornello "stessa spiaggia stesso mare"qui non se ne vede l'ombra, in quanto è possibile organizzare ogni giorno in modo diverso. Una delle alternative, soprattutto per scoprire la regione da un punto di vista alternativo, è quella del noleggio barche a Santa Maria di Leuca , per vivere una nuova avventura ed immergervi nella splendida esperienza di attraversare i due mari, lo Ionio e l’Adriatico, in un solo giorno!Già, perché la nostra bella Puglia non è solo calette sperdute e male trasparente. La bellezza della regione deriva anche dal suo essere selvaggia e brulla! Sia dalla terraferma che dal mare, vi renderete subito conto dei tesori paesaggistici della zona, dalle scogliere bianche che si ergono a picco sul mare, al fascino dei trulli di Alberobello, al Parco Nazionale del Gargano, un'area protetta tra le più affascinanti d'Italia. Aggiungiamo poi anche i Faraglioni di Sant’Andrea, tappa d’obbligo che vi lascerà senza fiato.Chiunque siano i vostri compagni di viaggio, amici, famiglia, o ancora il vostro partner, la Puglia propone alternative per tutti i gusti, grandi e piccini. Le passeggiate cittadine possono essere interrotte con la scoperta dei borghi meno turistici, le gite nella natura si possono intervallare con un po' di relax in spiaggia, e le pause pranzo possono andare da uno spuntino in riva al mare ad un'osteria tipica. Se poi volete aggiungere un tocco originale alle giornate, cosa ne dite di un tour in barca o di una sessione di sport acquatici? La scelta dipende solo da voi!Che proveniate da un'altra regione italiana o che siate del posto, il budget per organizzare le vacanze in Puglia restreà in ogni caso accessibile. Le proposte offerte dalla regione sono talmente varie da poter soddisfare le possibilità di ogni portafogli, senza dover rinunciare a divertimento e relax. Obiettivo centrato dunque, con una vacanza che non passa mai di moda in una delle zone più iconiche d'Italia.