A16 Napoli - Canosa: torna pienamente percorribile il tratto tra Grottaminarda e Vallata

I lavori hanno riguardato in particolare la ricostruzione di estese porzioni della calotta e dei piedritti secondo gli standard più aggiornati, che prevedono l’impermeabilizzazione esterna e la realizzazione di un sistema di drenaggio e raccolta delle acque presenti nell’ammasso roccioso. Per oltre un anno sono stati impegnati ogni giorno nella galleria 30 operatori specializzati e 25 automezzi attrezzati per l’esecuzione di fresature, perforazioni, casserature, impermeabilizzazioni e getti di calcestruzzo.



L’intervento rientra nel più ampio piano di ammodernamento avviato da Autostrade per l’Italia – in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – su tutta la rete in gestione e in ottemperanza agli standard previsti dalle più recenti linee guida in materia. In parallelo all’intervento principale, con l’intento di non gravare ulteriormente sull’utenza con altre limitazioni al traffico, sono stati realizzati gli interventi di messa in sicurezza della galleria Vallesaccarda, la riqualifica delle barriere bordo ponte del viadotto Agrifoglio e la sistemazione di un muro di sostegno.



In parallelo all'intervento principale, con l'intento di non gravare ulteriormente sull'utenza con altre limitazioni al traffico, sono stati realizzati gli interventi di messa in sicurezza della galleria Vallesaccarda, la riqualifica delle barriere bordo ponte del viadotto Agrifoglio e la sistemazione di un muro di sostegno.

AVELLINO – Sulla A16 Napoli-Canosa, a partire dalle ore 06:00 di giovedì 23 dicembre, verrà pienamente riaperta al traffico in direzione Canosa la galleria Scampitella, nella quale sono stati completati importanti lavori di miglioramento e ammodernamento delle strutture del fornice.Contestualmente sarà quindi rimosso anche il relativo cantiere di scambio di carreggiata, in linea con il programma a suo tempo condiviso con la Prefettura di Avellino. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.