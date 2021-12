Bari, il 6 gennaio al 'Giovanni XXIII' torna il Premio solidarietà di Impegno '95

Il programma prevede i saluti del Presidente Associazione Impegno '95 e responsabile del Comitato Consultivo Misto (Policlinico-Giovanni XXIII) Gaetano Balena, del Sindaco di Bari Decaro, dell'Assessore Welfare Regione Puglia Rosa Barone, del Direttore sanitario Melpignano, con la partecipazione dei cantanti Anna Carone, Antonio Allegretti, Lucia Monamarco, Michele Cirasola, Gaia Casalino, Flavia Loglisci, dell'insegnante Maestro Daniela Sornatale, del Presidente Teresa De Felice, degli artisti "Casa di Pulcinella", di Michele Fanelli U' settane.





Saranno consegnati per la 34 edizione del Premio Solidarietà: Chiara Morano, Dirigente Medico subintensiva di medicina Padiglione maxi -emergenza Fiera del Levante per assistenza medica ai malati Covid, Riccardo Santovito, Infermiere professionale presso Fiera del Levante in Terapia Intensiva per avere vaccinato e assistito ammalati di Covid. Premio speciale Sindaco Antonio Decaro ai direttori generale Migliore e Sanguedolce, Società Nazionale Mutuo Soccorso "Cesare Pozzo", Azienda Apulia distribuzione Famiglia Sgaramella, Luca Balena (Ispettore dei Vigili del Fuoco di Bari).





Hanno collaborato: Azienda Megamark, vice presidente Francesco Pomarico, Famiglia Roberto Lavermicocca, associazione ABCE bambini emofilici responsabile Cassone Cristina, Movimento Italiano Disabili, Lorenzo Di Napoli, Consiglia Margiotta responsabile CRI, Mariella Veronica responsabile AVO, Maria Luisa De Giosa dirigente Inps, Azienda G.F. Pallets Srl.





Al termine la Befana accompagnata dai volontari consegnerà giocattoli e calze di cioccolato presso i reparti Trambusti, Direttrice Paola Giordano e Giuseppe Lassandro, alla Pneumologia, Medicina generale, Pediatria, Chirurgia, rispettando le norme di sicurezza Covid.

BARI - Il 6 gennaio, ore 10,30, la Befana accompagnata dai Vigili del Fuoco porterà giocattoli e calze di cioccolata ai bambini degenti dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII. A presentare l'evento il responsabile artistico Nicola Papagna con Sara Pasotti e un amico speciale, Checco Zalone (in collegamento telefonico).