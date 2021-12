Bari, presentata la partnership fra Porta Futuro, Microsoft Italia, Almaviva, fondazione Mondo Digitale e Baker Hughes

BARI - Questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città, l’assessore all’Innovazione tecnologica Eugenio Di Sciascio ha presentato nel corso di una conferenza stampa la partnership fra il Comune di Bari attraverso il job centre Porta Futuro, Almaviva, Microsoft Italia, fondazione Mondo Digitale e Baker Hughes finalizzata a promuovere lo sviluppo di competenze digitali dei cittadini interessati ad accrescere le proprie skill lavorative.

Lo scorso autunno, in collaborazione con Porta Futuro Bari, sono partiti i corsi di “Ambizione Italia per i giovani”, il programma formativo promosso da Microsoft Italia in collaborazione con fondazione Mondo Digitale per rispondere ai bisogni di chi vuole aggiornarsi, riqualificarsi professionalmente, colmare lacune o potenziare le proprie competenze digitali. Da allora i corsisti stanno seguendo gratuitamente online uno o più dei seguenti percorsi formativi: corso di livello intermedio per Digital marketing, corso di livello base per Alfabetizzazione digitale e Corso di livello intermedio per Comunicazione multimediale. Al termine di questa attività, grazie alla collaborazione ufficializzata oggi i corsisti più meritavoli potranno ricevere gratuitamente un dispositivo tra pc e tablet messi a disposizione dalle aziende partner.

“Quello cominciato qualche mese fa è un percorso di alfabetizzazione digitale e formazione dei cittadini – ha spiegato il vicesindaco Di Sciascio – che ci ha permesso, grazie al supporto di Porta Futuro e alla collaborazione di realtà nazionali e internazionali, quali sono i partner di questo progetto, di raggiungere circa 120 persone e avviare con loro un’attività di formazione che da livello base può raggiungere anche contenuti professionalizzanti. Il nostro obiettivo infatti deve essere quello di raggiungere quante più persone possibili fornendo loro le competenze digitali di base che gli permettano di accedere a servizi o contenuti utili per la vita quotidiana. A questo si aggiunge la possibilità, a termine di questo primo corso, di fornire ai primi 50 cittadini che termineranno la formazione gratuita con determinati punteggi previsti dal corso, dispositivi elettronici (tablet e pc) messi a disposizione dalle aziende partner che stanno collaborando con noi in questa sfida. Questo è un tema essenziale per la crescita della nostra comunità, che sulle competenze digitali ha ancora tanta strada da fare e sui dobbiamo investire nei prossimi anni cercando di raggiungere anche quei cittadini meno propensi alla tecnologia e che attraverso il rapporto con Porta Futuro stiamo cercando di raggiungere”.

''Porta Futuro ormai da diversi mesi sta affrontando un percorso di digitalizzazione dei propri servizi e del rapporto con i propri utenti – ha commentato il responsabile del job centre comunale Franco Lacarra -. Questa collaborazione è una delle tappe di questo percorso che si avvale della professionalità dei nostri operatori, che ringrazio attraverso la dott.ssa Bonante e le imprese che ci sostengono con progetti come questo che ci aiutano sia sulla formazione all’esterno sia sui servizi interni. Fornire competenze digitali e strumenti che permettono di accedere a questo mondo, significa per noi irrobustire il settore delle politiche sociali nei confronti della cittadinanza perché così facendo stiamo dotando loro degli strumenti di emancipazione e autonomia richiesta ormai dalla maggior parte dei servizi quotidiani erogati”.

Nel corso dell’incontro con la stampa sono intervenuti anche Irene Zacheo di Almaviva: “Almaviva è una delle prime aziende in Italia di Information technology che affiancano il percorso di digitalizzazioni delle pubbliche amministrazioni locali. Con il Comune di Bari da tempo stiamo lavorando in tal senso su svariati fronti e progetti e per questo ci faceva piacere partecipare a questo progetto mettendoci a disposizione della città e dei cittadini”; Enrico Mangialardo di Baker Hughes: “Abbiamo volentieri partecipato a questa iniziativa del Comune di Bari e di porta Futuro perché si sposa perfettamente con i valori della nostra azienda in termini di responsabilità sociale e di inclusione”; Mirta Michilli di Mondo Digitale in collegamento streaming: “Per vincere la sfida delle competenze digitali abbiamo bisogno di reti e alleanze ibride come quella con il Comune di Bari. Un vero e proprio ecosistema nazionale a supporto di una ripresa economica socialmente giusta: inclusiva e di qualità. Una ripresa che sia per tutti, dai giovani ai più fragili. Con Ambizione Italia per i giovani lavoriamo affinché nessuno sia escluso dalle opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dalle tecnologie abilitanti” e Stefano Stinchi di Microsoft Italia: "Per cogliere appieno le opportunità che il digitale sta generando in termini di crescita sostenibile, abbiamo bisogno di professionalità che al momento le aziende faticano a trovare sul mercato. Grazie al PNRR, infatti, stiamo costruendo le basi per far ripartire il nostro Paese ma servono nuove competenze digitali. Con Ambizione Italia, Microsoft si propone di dare un contributo concreto a ridurre questo divario, aiutando giovani talenti e professionisti già affermati ad essere competitivi nel mondo del lavoro, facendo leva sui trend digitali. Siamo entusiasti di questa collaborazione aperta con il Comune di Bari, Porta Futuro e Fondazione Mondo Digitale ad altri partner che ci aiuterà a raggiungere un numero ancora più ampio di persone con opportunità di formazione e occupazione".