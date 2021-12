Basket, i lavori per il nuovo Palasport di Brindisi inizieranno il 10 Gennaio 2022

FRANCESCO LOIACONO - Inizieranno il 10 Gennaio 2022 i lavori per il nuovo Palasport a Brindisi. L’ impianto dovrebbe essere completato in diciotto mesi. Nel nuovo palazzetto si potranno giocare le gare di basket dell’ Happy Casa Brindisi, le partite di hockey su ghiaccio incontri di tennis pallavolo e di numerosi altri sport. Il palazzetto potrà ospitare 7000 spettatori e sarà il più grande impianto sportivo del Sud dopo quello di Napoli. Inoltre potrà contenere anche un centro congressi bar e palestre. Non è escluso che Brindisi tra qualche anno possa chiedere di ospitare nel nuovo Palasport importanti incontri di Coppa Davis di tennis e i Giochi del Mediterraneo.