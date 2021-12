Tennis, Berrettini arriverà il 27 Dicembre a Melbourne per prepararsi agli Australian Open

FRANCESCO LOIACONO - Matteo Berrettini arriverà a Melbourne lunedì 27 Dicembre per prepararsi agli Australian Open. Il tennista romano si allenerà a Melbourne per ambientarsi bene in vista dell’importante appuntamento in Australia previsto dal 17 al 30 Gennaio 2022. Sono già in Australia il croato Borna Coric e il canadese Denis Shapovalov. Il 27 Dicembre arriveranno a Melbourne inoltre il norvegese Casper Ruud e la rumena Simona Halep. Berrettini ha scelto di prepararsi al meglio in territorio australiano da lunedì prossimo con anticipo molto prima dell’inizio degli AustralianOpen, per verificare la sua condizione fisica dopo essere guarito dall’infortunio ai muscoli addominali.