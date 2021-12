Basket: il Brescia vince 94-69 a Treviso

Nella tredicesima giornata di A/1 di basket maschile il Brescia prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi vince 94-69 a Treviso. Primo quarto, Della Valle 10-3 per i lombardi. Gabriel, 17-5. Moore, 22-13. Della Valle, Brescia prevale 31-15. Secondo quarto, Mitrou Long 35-15 per i lombardi. Cobbins, 40-15. Sims tiene in partita Treviso, però 45-22 per i lombardi. Laquintana, 50-27. Burns, Brescia si impone di nuovo 55-27. Terzo quarto, Moss 60-29 per i lombardi. Sims mantiene in partita Treviso, ma 65-45 per il Brescia. Gabriel, 72-54. Della Valle, Brescia trionfa 72-61.

Quarto quarto, Burns 74-62 per i lombardi. Moss, 78-67. Laquintana, 82-67. Della Valle, il Brescia vince questo quarto e 94-69 tutta la partita. Migliori marcatori, nei lombardi Della Valle 34 punti e Burns 14. Nel Treviso Sims 16 punti e Imbrò 12. Nella quattordicesima giornata, Domenica 2 Gennaio 2022 il Brescia giocherà alle 20,30 in casa con l’ Happy Casa Brindisi.