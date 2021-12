Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 99-95 in casa col Treviso

(via Happy Casa Brindisi fb)

Nella dodicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 99-95 dopo un tempo supplementare al “Pala Pentassuglia” col Treviso. Primo quarto, Nick Perkins 6-0 per i pugliesi. Josh Perkins, 14-7. I veneti impattano con Jones, 20-20. Chappell, 27-22 Happy Casa. Di nuovo Chappell, Brindisi prevale 30-24. Secondo quarto, Sims tiene in gara i veneti, ma 34-26 per i pugliesi. Adrian, 38-27. Zanelli, 41-34. Visconti, Brindisi si impone di nuovo 51-40. Terzo quarto, Chappell 58-50 per la squadra di Frank Vitucci. Nick Perkins, Brindisi trionfa 61-55. Quarto quarto, Zanelli 68-62 per i pugliesi. Adrian, 71-62. Chappell, 79-71. Gaspardo, 82-73.

Bortolani tiene in partita i veneti, però 86-83 Happy Casa. Russell per Treviso, questo quarto termina in parità, 86-86. Necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Nick Perkins, 91-86 per i pugliesi. Nick Perkins, 97-93. Chappell, l’ Happy Casa Brindisi vince questo tempo supplementare e 99-95 tutta la partita. Successo importante per la squadra di Frank Vitucci dopo quattro sconfitte consecutive. Migliori marcatori, nei pugliesi Nick Perkins 25 punti e Chappell 19. Nei veneti Dimsa 26 punti e Russell 20. Nella tredicesima giornata di andata Domenica 26 Dicembre l’ Happy Casa Brindisi giocherà alle 18 al “Pala Pentassuglia” col Pesaro.