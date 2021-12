Calcio, Serie C: il Monopoli vince, il Foggia pareggia

Nella diciottesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli vince 2-1 al “Degli Ulivi” con l’Andria ed è secondo con 34 punti, a -7 dal Bari. I biancoverdi superano di un punto la Turris e il Palermo terzi a 33 punti. I campani pareggiano 1-1 al “Torre” con la Paganese. Nel primo tempo al 32’ l’Andria passa in vantaggio con Bubas. Al 45’ il Monopoli pareggia con Starita. Nel secondo tempo al 4’ Bizzotto realizza la rete decisiva per il successo dei biancoverdi. I biancazzurri non riescono a risalire in classifica. La Virtus Francavilla Fontana supera 3-0 al “Giovanni Paolo II” la Juve Stabia ed è settima con 30 punti.

Nel primo tempo al 9’ i pugliesi passano in vantaggio con Mastropietro. Al 21’ raddoppia Perez. Nel secondo tempo al 38’ Matropietro realizza la terza rete. Il Foggia pareggia 2-2 in rimonta al “Partenio” con l’Avellino e fa un salto di qualità. Nel secondo tempo al 7’ gli irpini passano in vantaggio con Maniero. Al 18’ pareggia Di Pasquale. Al 36’ l’Avellino si riporta in avanti nel punteggio con Maniero. Al 94’ i dauni pareggiano con Ferrante. Il Taranto ritrova la vittoria, 2-0 allo “Jacovone” col Picerno ed è nono a 27 punti. Nel primo tempo al 19’ gli jonici passano in vantaggio con Saraniti. Nella ripresa all’11’ raddoppia Falcone.