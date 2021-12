Basket: Milano vince 85-55 in casa con Treviso

(via Olimpia Milano fb)





Terzo quarto, Ricci 49-30 per i lombardi. Daniels, 51-40. Melli, 58-42. Datome, Milano trionfa 64-42. Quarto quarto, Ricci 70-42 per i lombardi. Ancora Ricci, 73-46. Alviti, 77-48. Shields, Milano vince questo quarto e 85-55 tutta la partita. I lombardi sono primi con 18 punti. Migliori marcatori, nella squadra di Ettore Messina Shields 15 punti e Ricci 13. Nei veneti Sims 16 punti e Russell 14. Nella decima giornata di andata Milano giocherà Domenica 5 Dicembre alle 17 a Brindisi.

- Nella nona giornata di andata di A/1 di basket maschile Milano prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi vince 85-55 in casa con Treviso. Primo quarto, Dimsa 7-6 per i veneti. Shields, 15-7 per i lombardi. Datome, 19-12. Shields, Milano prevale 24-12. Secondo quarto, di nuovo Shields 27-12 per i lombardi. Daniels, 32-18. Bortolani tiene in gara Treviso, però 38-23 Milano. Datome, 41-23. La squadra di Ettore Messina si impone di nuovo 43-25.