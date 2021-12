Serie B: il Lecce vince 3-1 a Ferrara con la Spal

Nella quindicesima giornata di andata di Serie B il Lecce vince 3-1 al “Paolo Mazza” con la Spal. Nel primo tempo al 4’ Gargiulo dei salentini con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 14’ Colombo degli emiliani non concretizza una buona occasione. Al 23’ il Lecce passa in vantaggio con Gargiulo, tiro di destro su cross di Strefezza. Al 41’ la Spal pareggia con Colombo, tiro di sinistro su passaggio di Seck.

Nel secondo tempo al 4’ i giallorossi pugliesi ritornano in vantaggio col brasiliano Strefezza, tiro al volo su assist di Di Mariano. Al 32’ Strefezza realizza la terza rete, tiro rasoterra dopo uno scambio in velocità con Majer. Nei salentini eccellente la prova di Strefezza. Molto bravi a centrocampo e nell’organizzazione del gioco Gargiulo e Di Mariano.

Il Lecce ritrova il successo dopo due pareggi consecutivi ed è secondo con 28 punti a-1 dal Pisa. I toscani pareggiano 1-1 all’”Arena Garibaldi “ col Perugia e con 29 punti consolidano la vetta. Il Benevento supera 3-2 al “Menti” il Vicenza e resta in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Il Monza travolge 4-1 al “Brianteo” il Cosenza e fa un salto di qualità. L’ Ascoli supera 2-1 al “Granillo” la Reggina e si conferma in zona play off. Il Frosinone pareggia 1-1 allo “Zini” con la Cremonese.