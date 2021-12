Nella diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C domani alle 14,30 il Foggia sfiderà al “Partenio” l’Avellino, dopo il successo degli irpini 1-0 in trasferta con la Vibonese. I dauni dovranno vincere per avere una continuità di risultati. Il Monopoli giocherà al “Degli Ulivi” con l’Andria. I biancoverdi dovranno ottenere i tre punti per rilanciarsi. I biancazzurri cercheranno di prevalere per risalire in classifica.

Il Taranto dovrà superare allo “Jacovone” il Picerno per fare un salto di qualità. I lucani nella diciottesima giornata hanno vinto 5-3 al “Curcio” con la Paganese. La Virtus Francavilla ospiterà al “Giovanni Paolo II” la Juve Stabia reduce dal successo 3-0 al “Menti” col Potenza. I pugliesi non potranno permettersi un nuovo passo falso per confermarsi in zona play off.