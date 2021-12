Serie C: il Monopoli e il Taranto vincono, pareggia il Foggia

Nel primo tempo al 10’ il Catanzaro passa in vantaggio con Cianci. Al 23’ la Virtus Francavilla pareggia con Mastropietro e nel secondo tempo al 31’ Pierno realizza il gol decisivo dei biancazzurri. Ritrova il successo in trasferta il Taranto. Gli jonici si impongono 2-1 al “Liguori” con la Turris. Nel primo tempo al 20’ i campani passano in vantaggio ccon Tascone. Al 30’ gli jonici pareggiano. Tascone devia nella propria porta. Nella ripresa al 27’ Saraniti realizza la rete della vittoria del Taranto.

- Nella diciannovesima giornata del girone C di Serie C il Monopoli vince 2-0 al “Massimino” col Catania e si conferma al secondo posto con 37 punti, a -7 dal Bari che supera 2-0 al “San Nicola” il Potenza. I biancoverdi nel primo tempo passano in vantaggio al 20’ con Langella, Nel secondo tempo al 93’ raddoppia Bussaglia. La Virtus Francavilla Fontana vince 2-1 al “Giovanni Paolo II” in rimonta col Catanzaro e raggiunge al quarto posto a 33 punti il Palermo e la Turris. I rosanero siciliani perdono 1-0 al “Francioni” col Latina.