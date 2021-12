Gimbe: impennata di nuovi casi, +42% in 7 giorni

ROMA - Impennata di nuovi casi di Covid-19 in Italia, che registrano un incremento del +42,3% in 7 giorni. Un netto aumento, pari al 33%, si registra anche nei decessi.E sui decessi in aumento un allarme relativo ai bambini arriva dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: "ogni 10mila bambini contagiati, 65 vanno in ospedale e purtroppo uno di loro muore".Per il Lazio, il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti ha indicato che è probabile la zona gialla."Dipende dai comportamenti delle persone. I flussi probabilmente ci porteranno in zona gialla ma ripeto: dipende tutto da noi, ovvero da comportamenti responsabili, come usare le mascherine mascherine all'aperto", ha detto Zingaretti visitando, assieme al il Commissario Straordinario dell'Emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, il centro vaccinale pediatrico presso 'Explora' Museo dei bambini.