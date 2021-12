Concerto di Capodanno: Kharkiv Symphony Orchestra al Teatro Apollo di Lecce

LECCE - Martedì 4 Gennaio, nella meravigliosa cornice del Teatro Apollo di Lecce, la Camerata Musicale Salentina dà il benvenuto al nuovo anno con il consueto Concerto di Capodanno, inserito nel cartellone della 52^ Stagione Concertistica. Ospite d'eccezione, quest'anno, sarà la Kharkiv Symphony Orchestra, storica orchestra sinfonica ucraina, diretta per l'occasione da Yuri Yakovenko. Il programma musicale prevede tutti i valzer e le polke tradizionali dei più bei concerti di capodanno viennesi.La Kharkiv Symphony Orchestra ha più di cento anni di storia alle spalle. Nell'ottobre 1929 divenne un gruppo leader all'interno del Comitato radiotelevisivo ucraino e dopo la fondazione della Società Filarmonica di Kharkiv gli fu concesso lo status ufficiale di filarmonica. Nel corso della storia dell'orchestra, molti grandi musicisti si sono esibiti con essa, tra cui Anton Rubinstein, Aram Khachaturian, Mstislav Rostropovich, Dmitri Shostakovich e molti altri.Nel 1986 l'orchestra ha vinto il concorso per orchestra tra le repubbliche sovietiche sotto la guida del suo direttore musicale Alexander Alexeev. Attualmente il primo violinista dell'orchestra è Igor Shapovalov, che ha il titolo di Artista popolare dell'Ucraina.L'Orchestra partecipa regolarmente ad appuntamenti internazionali di musica classica ed ha realizzato tournée di successo; durante una di queste, in Spagna nel 2003, è stata riconosciuta come "La migliore orchestra straniera dell'anno".Yuri Yakovenko ha studiato direzione d'orchestra alla Kharkiv National University of Arts. Dal 2004 è direttore permanente del Teatro dell’Opera di Kharkiv ed è stato recentemente insignito del titolo di artista onorario della Repubblica Ucraina.Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. L'accesso in teatro è consentito ad adulti e ragazzi maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione del green pass rafforzato (c.d. Super Green Pass). I minori di 12 anni possono invece entrare senza certificazione.Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.G. Rossini: Barbiere Di Siviglia, OuvertureJ. Strauss: “Anna”, Polka Op. 117J. Strauss: “Valzer dell'Imperatore” Op. 437J. Strauss: “Galop cinese” Op. 20J. Strauss: “Viva gli ungheresi!”, Polka veloce Op.332J. Strauss : “Bluette”, Polka Op. 271J. Tchajkovskij : Il Lago Dei Cigni, SuiteJ. Strauss: “Voci Di Primavera”, Valzer- - -J. Strauss: “Il Pipistrello”, OuvertureJ. Strauss: “Nel bosco di Krapfen”, Polka Op. 336A. Khachaturian: “Masquerade” Suite, ValzerJ. Strauss: “Tritsch Tratsch, Polka Op. 214M. Glinka: “Valzer Fantasia”J. Strauss: “Sotto tuoni e fulmini”, Polka Op.324J. Offenbach: “Orfeo all' Inferno”, Can CanJ. Strauss: “Sul Bel Danubio Blu”, Valzer Op. 314(comprensivi del diritto di prevendita)Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 33, Ridotto* € 30Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 15* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori | Abbonati 50^ e 51^ StagioneLa riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone.Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12Loggione: € 10Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.Camerata Musicale SalentinaVia XXV Luglio 2B – LecceTel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com Sito: www.cameratamusicalesalentina.com