In Serie B il Pisa ha concluso il 2021 al primo posto con 38 punti. Per i nerazzurri toscani 11 vittorie, 6 in casa e 5 in trasferta e solo 2 sconfitte fuori casa. Il Brescia secondo a 34 punti ha il miglior attacco del torneo con 30 gol. La squadra rivelazione del torneo dopo 18 giornate è stata la Cremonese. I grigiorossi lombardi partiti per salvarsi, con i 32 punti ottenuti potranno concorrere sia per la promozione diretta in Serie A che per i play off.

Rendimento al di sotto delle aspettative per il Benevento. I campani che hanno ambizioni importanti, hanno già perso 2 volte al “Vigorito”. Per il Monza che è tra le squadre in zona play off solo una vittoria in trasferta. Il Cittadella è la squadra in corsa per gli spareggi promozione che ha segnato meno gol, 21. Il Frosinone è ottavo con 28 punti. Per i laziali 6 vittorie, 3 allo “Stirpe” e 3 fuori casa.