Concerto di Capodanno, a Taranto l'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò

TARANTO - «L’Orchestra è impegnata nelle prove per il Concerto di Capodanno in programma sabato 1 gennaio alle 11.30 al Teatro comunale Fusco di Taranto». Il Maestro Piero Romano, invita il pubblico all’appuntamento con il primo grande evento del 2022 realizzato dall’Orchestra della Magna Grecia con il Teatro comunale Fusco e il Comune di Taranto, e in collaborazione con Regione Puglia e Ministero della Cultura. «Un concerto che aprirà un nuovo anno – l’auspicio del direttore artistico dell’OMG – di totale rinascita rispetto all’emergenza imposta dal covid, un concerto emozionante e beneagurante allo stesso tempo».



L’Orchestra della Magna Grecia sarà diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, nuovo direttore principale OMG. Musiche di Strauss, Rossini, Ponchielli e Arditi con il soprano Claudia Urru. Un invito per quanti interverranno al Concerto di Capodanno: abito elegante per le donne e abito scuro per gli uomini. Ingresso: 30euro (platea) e 25euro (galleria), sconto per gli abbonati alla Stagione 2021-2022 dell’Orchestra Magna Grecia. Obbligatorio green pass e mascherina Ffp2.

Fra i brani eseguiti dall’Orchestra, Pizzicato polka, Unter donner und blitz, Overture pipistrello, Sangue viennese di Strauss. Insieme con il soprano Claudia Urru, Voci di primavera (Strauss), Il bacio (Arditi), Una voce poco fa (Rossini), Flauto magico Aria regina della notte (Mozart). Immancabili, l’Inno di Mameli, Radetzky march e Polka schnell di Strauss, The Typewriter di Anderson e altre sorprese.

Info: OMG, info Taranto: via Giovinazzi 28 (3929199935). Biglietti anche online su eventbrite. Sito: orchestramagnagrecia.it

Teatro comunale Fusco, via Giovinazzi 49 (099.9949349), sito teatrocomunalefusco.it