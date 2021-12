Coronavirus, GIMBE: "Epidemia in fase critica, si va verso silenziosa e pericolosa congestione degli ospedali"

Vaccinazioni: l’80,5% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, ma le persone non vaccinate sono quasi 6,4 milioni. Nel periodo 8-14 dicembre superato il target della struttura commissariale (+338 mila somministrazioni); Aumentano i nuovi vaccinati (+5,8%) e i richiami (+8,8%). Pandemia in fase critica per la convergenza di vari fattori: stagione invernale, ritardo iniziale nella somministrazione delle terze dosi, zoccolo duro di non vaccinati, festività natalizie e soprattutto la variante Omicron, destinata secondo l’ECDC a diventare prevalente in Europa nei primi mesi del 2022.

BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 8-14 dicembre, un aumento dei nuovi casi in tutte le Regioni tranne Friuli-Venezia Giulia, Molise e Provincia di Bolzano. Aumentano i ricoveri in area medica (+1.085), in terapia intensiva (+87) e i decessi (663 Vs 558). Lo rende noto la fondazione indipendente.