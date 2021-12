PARIGI - Salgono a 180mila i contagi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Francia. Il Paese aveva superato i 100mila casi per la prima volta il giorno di Natale. I decessi sono stati 242, i ricoveri 17.405 (lunedì erano stati 16.921), 3.416 quelli in terapia intensiva.

In Gran Bretagna è stato registrato il nuovo picco di contagi giornalieri dall'inizio della pandemia da Covid: 129.471, con 18 decessi.