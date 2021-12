Covid Puglia: 401 nuovi casi (1,5% test) e 6 morti

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 401 nuovi casi di Coronavirus (1,5% di 27.096 test) e 6 morti.La maggior parte dei casi sono stati individuati in provincia di Lecce (111), seguono le province di Taranto (94), Bari (67), Barletta-Andria-Trani (63), Foggia (62) e Brindisi (17).Sono residenti fuori regione altre 10 persone risultate positive.Delle 5.564 persone attualmente positive 133 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 127) e 23 in terapia intensiva (19 ieri).Rispetto a ieri risultano guarite 370 persone.