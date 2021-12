Covid, stato di emergenza potrebbe essere prorogato al 31 marzo

Ipotesi sulla quale è stato cauto il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Aspettiamo i dati, siamo al 13 dicembre e aspettiamo di confrontarci con sindaci e governatori".

ROMA - Potrebbe risultare decisivo il Cdm che si dovrebbe tenere martedì 14 dicembre in merito alla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo.A decidere l'accelerazione lo stesso premier, per dare un chiaro segnale sulle priorità relative alla situazione della pandemia.E cresce, infatti, il pressing per la proroga: "Credo sia maturo il momento", ha detto il segretario del Pd,. Sulla stessa linea anche il leader del M5s,: "È chiaro che rispetto alla curva epidemiologica e a una variante che appare molto contagiosa ci sembra necessario pervenire a una proroga".