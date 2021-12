Il Napoli e la Lazio volano ai sedicesimi di finale di Europa League, la Roma si qualifica agli ottavi di finale in Conference

(via Ssc Napoli fb)







Nel secondo tempo all’8’ Elmas realizza il gol decisivo per il Napoli, conclusione da pochissimi metri. Nel Girone E la Lazio pareggia 0-0 all’Olimpico col Galatasaray e si qualifica con 9 punti come seconda ai sedicesimi di finale di Europa League dove sfiderà il 17 e 24 Febbraio 2022 una delle squadre terze classificate in Champions League.

Nell’ultima giornata della Conference League la Roma vince 3-2 in trasferta col Cska Sofia e si qualifica per gli ottavi di finale. Nel primo tempo al 15’ i giallorossi passano in vantaggio con Abraham, conclusione da breve distanza su cross di Karsdorp. Al 34’ raddoppia Borja Mayoral, colpo di tacco su passaggio di Vina. Nel secondo tempo al 7’ Abraham realizza la terza rete della Roma, siluro da posizione angolata. Il Cska segna al 30’ con Catakovic, girata al volo e al 93’ con Wildschut, conclusione da fuori area. Nel primo tempo al 4’ i partenopei passano in vantaggio con Ounas, conclusione da posizione favorevole. Al 24’ raddoppia Elmas, tocco al volo. Al 27’ il Leicester accorcia le distanze con Evans, rasoterra sugli sviluppi di una punizione calciata da Maddison. Al 33’ gli inglesi pareggiano con Dewsbury Hall, botta in corsa.

- Nell’ultima giornata dell’Europa League il Napoli nel Girone C vince 3-2 al “Diego Armando Maradona” col Leicester e si qualifica con 10 punti come secondo per i sedicesimi di finale dove affronterà il 17 e il 24 Febbraio 2022 una delle squadre terze classificate in Champions League.