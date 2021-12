Letterata e scienziata: Maria Teresa Protopapa in the world

Letterata e scienziata, l’anno che sta per concludersi è stato davvero speciale, magico per Maria Teresa Protopapa. Nata a Castrignano del Capo, è laureata in Medicina, master specialistico di primo e secondo livello in Biologia Molecolare, vive a Gallipoli, lavora come dottoressa del pronto soccorso alla Asl di Lecce.

Da poco ha pubblicato il saggio scientifico “Alleanza terapeutica contro i mali del tempo”.

A luglio scorso è stata insignita dal Quirinale del titolo di “cavaliere” per l’abnegazione mostrata sul posto di lavoro in questi due anni difficili di lotta alla pandemia, una “trincea” in cui non ha lesinato tempo ed energie nel soccorrere i più deboli e fragili.

E il 2022 si annuncia altrettanto ricco di soddisfazi0ni: tra poesia, narrativa e saggistica, la sua intensa produzione letteraria, fra le tante declinazioni (sentimentale, spirituale, etica), contiene al suo nucleo più intimo un afflato pacifista che favorisce il dialogo tra i popoli e le culture in ogni angolo del pianeta: Europa, Asia, America Latina, ecc.

Questa dimensione è stata colta da giurie di tutto il mondo, che l’hanno gratificata di numerosi riconoscimenti. Da Cuba all’Argentina, dalla Turchia al Perù, l’India, la Nigeria, l’Egitto, la Palestina, la Giordania, la Bulgaria, etc. Ultimo: il 26 novembre è stata premiata come “ambasciatore di pace” dal Venezuela.

Con l’anno nuovo è attesa da altre onorificenze: in Germania (2 gennaio), Ucraina e Stati Uniti.

Il tempi che stiamo attraversando hanno bisogno di donne forti e generose come la dottoressa Maria Teresa (vanto della sua famiglia, che ne è orgogliosa, di Gallipoli, la città bella, di tutto il Sud e della nazione intera) per uscire finalmente dal tunnel e, direbbe il sommo poeta, “rivedere le stelle”.