L’intervento della presidente Capone in apertura della seduta odierna del Consiglio regionale

BARI - “Quella che ci aspetta oggi è una giornata importante per le cittadine e i cittadini pugliesi - ha detto la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, in apertura della seduta odierna, rivolgendosi alle colleghe e ai colleghi consiglieri. Lo so bene che ne siete convinti quanto me, per questo l’invito che voglio rivolgere, da Presidente di questo Consiglio regionale tutto, è a far valere ciascuna posizione nel rispetto dell’intero territorio. Quando si parla di rifiuti non è mai semplice ed è chiaro che nessuno vuole fare scelte avventate o a danno delle comunità. È per questo, d’altra parte, che abbiamo aperto cuore e orecchie a tutte le istanze pervenute, a partire da Martucci passando per Corigliano D’Otranto”.“Ma sappiamo tutte e tutti - ha aggiunto - che l’appuntamento di oggi è irrimandabile: se le risorse non saranno impegnate entro il prossimo 31 dicembre saranno definanziate, e questo la Puglia non può permetterselo. Il futuro dobbiamo costruirlo tutti insieme, Regione, Comuni, cittadini, e l’obiettivo di questo Piano è certamente fondato su un progetto di sostenibilità ambientale. Il tema ambientale è al primo posto per questo governo e per il mondo intero. La politica ha il dovere dell’ascolto, il compito della decisione e la possibilità anche di trovare delle finestre grazie alle quali, qualora si rivelasse necessario, si potrà aggiustare il tiro”.“Sono certa - ha concluso - che in questa aula, ciascuna e ciascuno di noi, nella discussione, saprà fare della visione della Puglia e della responsabilità verso i suoi cittadini i binari sui quali far camminare, sempre, il confronto democratico”.